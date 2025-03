Wie Zahlen das Atmen beeinflussen (können)

Schnellschüsse helfen niemandem: weder den Opfern noch bei der Ursachenanalyse und erst recht nicht dem diffusen Sicherheitsempfinden oder besser gesagt, gegen das Unsicherheitsempfinden.

Die Zahlen haben da eine sehr brachiale Wirkung – sie lassen sich auf den ersten Blick nicht widerlegen. Interessant ist nur, dass diese Wirkung im Grunde nur die negativen Zahlen haben. Also die, die zeigen, dass und wo was schiefläuft. Der kollektive Aufschrei kommt schnell, ein kollektives Aufatmen habe ich im Zusammenhang mit der PKS aber bislang noch nicht erlebt. Dabei wäre das auch durchaus angebracht. Immerhin: Insgesamt ist die Kriminalität zurückgegangen. Vielleicht nicht so doll wie gewünscht und nötig – aber immerhin, die Tendenz ist rückläufig. Ganz nebenbei wird auch weniger geklaut, auf der Straße, im Geschäft. Noch ein Grund zum Aufatmen. Sie sehen Licht und Schatten, auch viele Grautöne. Jede Zahl verdient eine Einordnung.

Die Zahlen zeigen Erfolge zurückliegenden Handelns und politischer Entscheidungen. Die Zahlen zeigen aber auch, wo Handeln und politische Entscheidungen noch nötig sind. Wir brauchen Statistiken, sie helfen dabei, Tendenzen und Entwicklungen zum Guten wie zum Schlechten zu identifizieren. Aber zwischen der Analyse der Zahlen, der Problembeschreibung und möglichen Lösungen sollten alle erst mal tief ein- und wieder komplett ausatmen.