Flut-Ausschuss: SPD und Scharrenbach steuern auf Rechtsstreit zu

Im Streit um Akten für den Flut-Untersuchungsausschuss des Landtags bahnt sich ein juristischer Konflikt an. Nach der mittlerweile dritten Zeugenaussage von Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) am Montag in Düsseldorf drohte die SPD erneut mit dem Gang vor das NRW -Verfassungsgericht. Kern der Auseinandersetzung ist ein Streit um den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses: Die SPD fasst ihn weiter, Scharrenbach und die CDU enger.