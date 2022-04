CDU gibt sich nach Rücktritt-Beben optimistisch

Einen Tag danach ist NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) ganz weit weg von Sorgen des Wahlkampfs - zumindest virtuell. Bei einem Besuch des Europäischen Astronautenzentrums (ESA) in Köln erkundet er per Virtual Reality den Mond. Am Tag zuvor war seine Partei hart auf dem irdischen Boden der Realität gelandet.

Mit Ursula Heinen-Esser trat bereits die zweite Umweltministerin in dieser Legislaturperiode affärenbedingt zurück. Zuvor waren weitere Details ihres Mallorca-Aufenthalts unmittelbar nach der Flutkatastrophe bekannt geworden. Demnach feierte die Ministerin auf der Ferieninsel mit weiteren Kabinettsmitgliedern einen Geburtstag.

Wüst sagte dem WDR in Köln-Porz, dass er selbst " im Rahmen der letzten Tage " von der Geburtstagsfeier auf Mallorca erfahren habe. Er dankte erneut Heinen-Esser für ihre Arbeit und sagte, er teile ihre Auffassung, dass das Vertrauen ins Amt beschädigt war. Alle weiteren Beteiligten hätten ihr Bedauern über den falschen Eindruck zum Ausdruck gebracht, " ich teile das ".

Merz: "Sehr, sehr gute Chance"

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz gab sich am Tag nach dem überraschenden Rücktritt betont zuversichtlich. Mit Blick auf die Landtagswahl am 15. Mai sagte er am Freitag in Berlin: " Es wird nicht einfach, aber Hendrik Wüst macht als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen eine außergewöhnlich gute Arbeit. "