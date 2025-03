Online-Umfrage zu Rassismus und Antisemitismus im Gesundheitswesen

Laumann: Gewalt ist "unerträglich"

Karl-Josef Laumann

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte in Düsseldorf: "Es ist unerträglich und bestürzt mich zutiefst, wenn Beschäftigte im Gesundheitswesen in ihrem Dienst für das Gemeinwohl Opfer von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt werden."



Und er richtete einen Appell an alle: "Als Gesellschaft müssen wir uns klar und deutlich gegen solches Verhalten stellen und zeigen, dass wir keine Toleranz für Hass, Hetze oder gar Handgreiflichkeiten haben."

Das Ministerium schätzt, dass die Studie im Sommer 2026 fertig sein wird.