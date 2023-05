Neue IGLU-Studie: Forderung nach mehr Unterstützung für Grundschulen

" Kinder lernen über Beziehung. Die brauchen jeden Tag ihre Lehrkraft in der Klasse, die genau weiß, wo sie gerade Unterstützung benötigen. Aber genau das ist leider an vielen Schulen in NRW momentan nicht gegeben ", sagt Anne Deimel, Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in NRW .

Der große Personalmangel ist aus Sicht der Bildungsverbände ein Grund, warum die Lesekompetenz der Viertklässler auch in NRW weiter abnimmt. Die Autoren der neuen IGLU -Studie sehen als weitere Gründe für den Abwärtstrend die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch die Tatsache, dass mittlerweile fast jeder zweite Schüler aus Einwandererfamilien stammt, in denen zu Hause kaum oder gar kein Deutsch gesprochen wird. Jeder vierte Viertklässler kann, so die Untersuchung, nicht richtig lesen.

Verbände fordern Geld und bessere Diagnostik

Mehr Geld für den sogenannten "schulscharfen Sozialindex" in NRW , fordert deshalb die Gewerkschaft GEW , damit Schulen in sozialen Brennpunkten besonders unterstützt werden. Deren Landesvorsitzende Ayla Celik fordert mehr Initiative der Landesregierung: " NRW muss bildungspolitisch aus dem Dornröschenschlaf erwachen und alles dafür tun, den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Bildungserfolg zu verringern ."

VBE -Chefin Deimel macht sich außerdem für eine gezieltere und frühere Diagnostik bei Kindern stark: "Wir brauchen gute Kooperationen mit Kitas und ein gutes Übergangsmanagement in die Schule, um früher zu erkennen, wo Kinder Schwächen haben ." Eine frühere Diagnostik ist laut der IGLU -Studie ein Erfolgsfaktor in Ländern mit besseren Ergebnissen, unter anderem in England oder Singapur.

Schulministerium plant verbindliche Lesezeiten