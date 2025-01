Windräder: NRW-Übergangsregel wird durch Bund gerettet

Laut dem entsprechenden Entwurf, der dem WDR vorliegt, wird das Recht auf bauplanungsrechtliche Vorbescheide für Windräder gestrichen, wenn sie außerhalb von "in Aufstellung befindlichen Windenergiegebieten" liegen. Es sei denn, die Gemeinden wollen die Windräder dort ausdrücklich.

OVG hatte Landes-Regel weitgehend gekippt

Eine vergleichbare Regel hatte die schwarz-grüne Regierung in NRW auf Landesebene bereits eingeführt, im Landesplanungsgesetz. Zwei Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster hatten sie aber weitestgehend entkernt. In einer Begründung wies das Gericht darauf hin, dass nur der Bund solche Regeln aufstellen dürfe. Deshalb hatte sich die NRW-Landesregierung in Berlin seit dem Herbst für einen Bundestags-Beschluss eingesetzt. Diese Initiative ist nun erfolgreich gewesen.