Corona-Lockerungen stoßen auf Unverständnis

Es war kurz nach 11 Uhr am Feiertag, als die Mail über den Regierungs-Presseverteiler lief: "Neue Fassung der Corona-Schutzverordnung mit weiteren Erleichterungen gilt ab Montag" teilte die NRW -Staatskanzlei überraschend an Fronleichnam (11.06.2020) mit.

Bereits ab Montag, also vier Tage später, sollen in NRW neue Lockerungen in Kraft treten. Die Änderungen sind umfangreich - und nicht alle auf den ersten Blick nachvollziehbar. So sollen Bars und Kneipen dürfen wieder öffnen, Clubs und Diskotheken hingegen nicht. Entscheidend sei die Möglichkeit der Bedienung am Tisch, teilte die Staatskanzlei auf Nachfrage mit. Und die wäre bei Clubs und Diskotheken in der Regel nicht gegeben.