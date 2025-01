Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) hat rund 30 Mädchen und Jungen zum traditionellen Dreikönigssingen in der Staatskanzlei in Düsseldorf empfangen. Wüst lobte am Montag ihr Engagement für Kinder weltweit in Not: "Das ist euer Beitrag zur Solidarität auch mit Kindern, denen es nicht so gut geht. Das finde ich ganz, ganz toll."

Christliche Tradition

Die Sternsinger kamen aus den katholischen Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn zum traditionellen Dreikönigssingen in die Staatskanzlei. Wüst war nach eigenen Angaben selbst als Kind Sternsinger und erinnerte sich daran, dass er dabei auch "manchmal kalte Füße" bekommen habe. "Ich habe das früher immer gerne gemacht" , so der Regierungschef.