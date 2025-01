Kommentar: Das Märchen vom bürgerlichen AfD-Anstrich

Wie an Anna Rathert aus Recklinghausen. Auf dem Treffen sagte sie, dass ihr Volksbegriff mit Abstammung zu tun habe, wenn auch nicht nur. Was bedeutet, dass es für sie Staatsbürgerschaften erster und zweiter Klasse gibt: ein Fall für den Verfassungsschutz also.

Rathert sagt das nicht zum ersten Mal. Beim Bundesparteitag in Essen wurde die Juristin nicht ins Bundesschiedsgericht gewählt, weil die Delegierten schon ahnten, wofür sie steht.

Das Märchen vom bürgerlichen Anstrich

Nur zwei Beispiele von vielen, wo die Liste für den Landesvorstand aus dem Ruder gelaufen ist. Landeschef Vincnetz dürfte nach diesem Wochenende kurz vor dem üblichen Schicksal seiner Vorgänger stehen: Der Versuch, der AfD einen bürgerlichen Anstrich zu geben, scheitert an der Lust auf Rechtsextreme an der Basis.

Jeder Versuch, sich an die konservative Mitte anzubiedern, ist noch immer in der NRW-AfD gescheitert und am Ende nur ein Märchen.