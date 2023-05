Nach Berichten über mehrere Messerattacken am langen Mai-Wochenende hat die SPD ein generelles Trageverbot von Messern in der Öffentlichkeit gefordert. "In NRW muss kein Mensch ohne Grund mit einem Messer herumlaufen" ; erklärte Andreas Bialas ( SPD ) am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Dabei forderte er ein Ausweiten der in Köln und Düsseldorf eingerichteten Waffenverbotszonen sowie eine Erhöhung der Polizeipräsenz - und wählte dazu drastische Worte. Von einer "Blutspur" sprach er, die sich nach den Messerattacken durchs Land gezogen hätte, von "Messerwahnsinn" und einer ihm bislang nicht bekannten "Explosion an Gewaltkriminalität" .

"In welchen Reihen wollen Sie fischen?"

Die Regierungsfraktionen reagierten entsprechend überrascht: "Das ist ja 'Law and Order' vom Feinsten, was Sie hier fordern" , wunderte sich Gregor Golland ( CDU ). "Das ist nah am Populismus. In welchen Reihen wollen Sie fischen?" , fragte er. Auch die Grünen warfen der SPD vor, mit den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger zu spielen. "Wenn man möchte, kann man sich das Leben in der Opposition beneidenswert einfach machen" , kritisierte Julia Höller (Grüne).

Weniger Fälle in NRW

Dabei waren sich im Grunde alle Parteien im Landtag einig: "Wir haben zu viele Taten mit Messer. Das ist unstrittig" , brachte es Innenminister Herbert Reul (CDU) in der Debatte auf den Punkt. Allerdings wären die vielen Messerattacken am vergangenen Wochenende kein Indiz für eine insgesamt steigende Gewaltkriminalität in diesem Bereich. "Faktenlage ist: Messerangriffe sind im Moment geringer denn je" , betonte Reul.