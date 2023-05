Kommentar: Der neue Messer-Populismus der SPD

Wer sagt so etwas in einem deutschen Parlament? Also dass die Messerattacken vom Wochenende eine " derartige Massierung schwerster Verbrechen " seien, die einzig an die Kölner Silvesternacht erinnerten. Oder, dass es " derzeit wenig hilft, wenn auf statistische Entwicklungen geschaut wird ", weil man eher auf das Sicherheitsgefühl der Menschen achten müsse. Das kommt in der Regel von der AfD, wenn die - so auch im NRW-Landtag - der regierenden Politik vorwirft, das Land vor die Wand zu fahren. Gewalt an jeder Ecke, Menschen in Angst und Schrecken - das ist der Sound und das (oft erfolgreiche) Geschäftsmodell der Rechtspopulisten.

Subjektives Empfinden vor Statistiken