Immer mehr Messerattacken? Das sind die Fakten

Angesichts dieser Häufung drängt sich eine Frage unweigerlich auf: Nehmen solche Angriffe mit Messern zu? So manch einer hat auf jeden Fall den Eindruck. " Von Messerattacken liest man mittlerweile täglich in den Medien! ", schreibt zum Beispiel ein User auf der Facebookseite von WDR aktuell.

Weniger statt mehr Fälle

Doch was sagen die offiziellen Zahlen? Schaut man sich die Polizeiliche Kriminalstatistik für Nordrhein-Westfalen an, ist das Bild nicht so eindeutig. So wurden laut dem Innenministerium im Jahr 2022 insgesamt 4.191 Fälle mit dem "Tatmittel Messer" registriert. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Minus von fünf Prozent. Noch größer fällt das Minus aus, wenn man sich das Jahr 2019 anschaut. Damals waren es noch 5.780 Fälle gewesen, in denen ein Messer eingesetzt wurde.