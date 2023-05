Mindestens acht Messerattacken am langen Wochenende

Ein 35 Jahre alter Mann erlitt bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen an einem Kiosk in Leverkusen eine tödliche Stichverletzung. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 58-jähriger Angestellter des Kiosks noch am Tatort festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Er sei in Untersuchungshaft genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ihm werde Totschlag vorgeworfen. Trotz Reanimationsmaßnahmen war das Opfer seiner schweren Verletzung im Brustbereich erlegen.

Kreis Düren: Gewaltsamer Streit beim Maibaumaufstellen

Im Kreis Düren gab es in Inden/Altdorf am frühen Montagmorgen auf einem Maifest eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Gruppen. Bereits kurz vor Mitternacht war es zu ersten Streitigkeiten gekommen. Später gab es weitere Auseinandersetzungen mit schwerwiegenden Folgen. Mehrere Menschen wurden durch Messerstiche verletzt. Einer von ihnen schwebt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen in Lebensgefahr. Zur Rekonstruktion der Abläufe wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort.