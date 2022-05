Bitte recht freundlich: NRW-Wahlkampf in Zeiten des Krieges

Ukraine-Krieg überlagerte den Wahlkampf

Vor allem die landespolitischen Themen spielten eine untergeordnete Rolle. Grund dafür war der Ukraine-Krieg. Er stellte alles andere in den Schatten. Zwar kann die Politik in Düsseldorf nicht über Krieg und Frieden in der Ukraine entscheiden. Doch im Wahlkampf überlagerten die Kriegsfolgen trotzdem alles andere. All die landespolitischen Wahlkampfthemen und Kampagnen, die sich die Parteistrategen über Monate ausgedacht hatten, waren seit dem Kriegsbeginn Ende Februar kaum noch brauchbar.

Scholz-Plakate im ganzen Land

Das bekam auch die SPD zu spüren. Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst wollten die Genossen mit einer Kopie der Scholz-Kampagne auch hierzulande punkten. " Mehr Gerechtigkeit " hieß es von Spitzenkandidat Thomas Kutschaty. Dahinter versteckten sich sozialdemokratische Evergreens wie " Bildung für alle " oder " bezahlbare Mieten ".

Die SPD wirbt mit Kanzler Olaf Scholz auf Plakaten

Doch angesichts eines drohenden Energieboykotts aus Russland und steigenden Preisen hierzulande drangen die Sozialdemokraten damit kaum durch. Um trotzdem ein bisschen Glanz vom SPD-Kanzler abzubekommen, wurde Scholz im Endspurt überall im Land plakatiert. Nur blöd, dass zeitgleich die Zustimmungswerte des Kanzlers wegen seiner von vielen als zögerlich kritisierten Haltung im Ukraine-Konflikt sanken.