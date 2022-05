Landtagswahl: Führt an den Grünen ein Koalitionsweg vorbei?

Die Vorwahlumfragen

Zunächst eine Kurzzusammenfassung der jüngsten Vorwahlumfragen: Die CDU liegt knapp vor der SPD , die Grünen klettern auf ein Allzeithoch, die FDP wird gebeutelt, ist aber sicher im Landtag, die AfD ebenso. Die Linke landet klar unter fünf Prozent.

Denkbar könnten je nach Wahlausgang Regierungsbündnisse aus zwei Parteien sein:



CDU und SPD (Große Koalition, kurz Groko )

) CDU und Grüne (Schwarz-Grün)

SPD und Grüne (Rot-Grün)

Oder aus drei Parteien:



CDU, Grüne, FDP (Jamaika)

SPD, Grüne, FDP (Ampel)

Grüne nur bei Groko außen vor

Der Blick auf die Optionsliste und das wahrscheinlich starke Abschneiden der Grünen zeigen: Die Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur könnte am Ende die Regierungsbildung entscheiden. In allen Konstellationen außer der Großen Koalition wären die Grünen schließlich dabei - und eine Große Koalition gab es in NRW noch nie.

Es könnte also sehr wahrscheinlich an den Grünen liegen, ob es in NRW bei der alten Lagerbildung bleibt oder was Neues gewagt wird. Denn trotz der drei Regierungswechsel in den letzten 16 Jahren dominieren in NRW die Lager: Entweder regierten CDU und FDP oder SPD und Grüne. Dabei hat es zwischen 2010 und 2017 sogar eine rot-grüne Minderheitsregierung geben. Selbst das war einfacher als ein Bündnis aus drei Parteien zu schmieden!

Kann Wüst auch Schwarz-Grün?

Sollten die Grünen bei annähernd gleich starken Ergebnissen für CDU und SPD die Wahl für ein Zweierbündnis haben, dann wird es wohl Rot-Grün. Der eher linke Landesverband wird sich für das vertraute Lager entscheiden. Sollte jedoch nur Schwarz-Grün eine Zweier-Mehrheit haben, dann läge es auch am Verhandlungsgeschick von Hendrik Wüst (CDU), die Grünen von einer Ampel-Beteiligung abzuhalten. Wüst, eigentlich konservativ, könnte wendig und flexibel genug sein, um dieses Bündnis zu zimmern. Aber er müsste den Grünen dafür einiges bieten. Bei der Kohlepolitik ist Wüst bereits kurz nach seinem Amtsantritt auf die Grünen zugegangen mit seiner Versicherung, dass er einen Kohleausstieg bis 2030 will - und nicht bis spätestens 2038, wie es aktuell gesetzlich geregelt ist.