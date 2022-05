Landtagswahl: SPD setzt im Wahlkampf-Endspurt auf Olaf Scholz

Die Jugendherberge Düsseldorf liegt nicht nur sehr günstig in der Nähe des NRW -Landtags und bietet tolle Bilder des Rheinpanoramas. Sie lässt auch einen Teil ihres sympathischen, jugendlichen Images auf alle regnen, die die Location nutzen. Hier unterschrieben CDU und FDP ihren Koalitionsvertrag und haben es im Juni 2021 erneuert. Hier haben am Montag SPD -Spitzenkandidat Thomas Kutschaty und der Co-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil der Öffentlichkeit vorgestellt, " wie die SPD sich für das NRW von Morgen im Wahlkampf einsetzt ". Das ist sozialdemokratisch und heißt übersetzt: Auftakt zum Wahlkampf-Endspurt.

SPD präsentiert neues Großflächenplakat mit Scholz

Scholz - das Argument im Hintergrund

Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist mit dabei - als Pappflachware im Großplakat, das neben Kutschaty und Klingbeil aufgefahren ist. Das gemeinsame Foto von Kutschaty und Scholz wird nun im Endspurt von der SPD plakatiert. Der Bundeskanzler ist aber auch in den Argumenten der beiden Wahlkämpfer präsent. So wirbt Thomas Kutschaty für einen Regierungswechsel in Düsseldorf mit dem Argument, es sei wichtig, dass der neue NRW-Ministerpräsident einen direkten Draht nach Berlin habe.

Zieht Scholz trotz Ukraine-Politik?