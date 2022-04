Wahlkampf in NRW: Welche Kontakte nach Russland hatten die Parteien?

Sauer: SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty

Dieser Vorwuf sei "k onstruiert ", sagt Volker Kronenberg, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bonn. Kutschaty habe der CDU allerdings eine Steilvorlage für die jüngsten Angriffe geliefert, indem er sich zunächst demonstrativ an die Seite von Schwesig stellte, als die wegen Nord Stream 2 in die Kritik geriet. " Das war völlig unnötig und ein strategischer Fehler ", sagt der Parteienforscher.

Tobias Blasius, langjähriger Politikjournalist und Chef der Landespressekonferenz, hält den Vorwurf der CDU in Richtung SPD sogar für "absurd" : Gerade CDU-Ministerpräsident Laschet habe lange im Ruf des " Putin-Verstehers " gestanden. "Laschet war überzeugt davon, dass sich größere Probleme nicht lösen lassen, ohne mit Russland zu sprechen. " NRW habe russisches Gas haben wollen, und für Laschet sei immer klar gewesen, dass man als " energiehungriges Bundesland für ein auskömmliches Verhältnis mit Russland sorgen muss" .

Der "Wandel durch Annäherung" ist seit Jahrzehnten Konsens

Dass das Thema Russland selbst in NRW wahlkampftauglich ist, sei nicht verwunderlich, sagt Politikforscher Kronenberg: " Es ist das zentrale Thema, das die Menschen bewegt, einschließlich der Frage, welche Auswirkung es auf unser Leben haben wird." Hier einen " feinsinnigen " Unterschied zwischen Land und Bund zu machen, gehe " an der Befindlichkeit der Menschen vorbei ".

Er sagt aber auch: Dass Deutschland mit der Atommacht Russland möglichst auf allen Ebenen diplomatisch in Kontakt stehen sollte, darüber bestehe seit der Ära Willy Brandt parteiübergreifend Konsens. "Wandel durch Annäherung" - das habe in der deutschen Politik zumindest bis zum Angriffskrieg auf die Ukraine gegolten.

Welche Verbindungen gab und gibt es aus NRW nach Russland?

Doch wie eng waren die Kontakte der NRW -Landtagsfraktionen nach Russland in den vergangenen Jahren? WDR -Recherchen zeigen, dass sie alle bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine Kontakte nach Russland pflegten. Die Verbindungen der aktuellen Landesregierung waren dabei etwas intensiver als die der Oppositionsparteien, was sich aber mit Repräsentationsaufgaben begründen lässt.

Die schwarz-gelbe Landesregierung unter Armin Laschet hatte ab 2017 nach eigener Formulierung " enge Kontakte " nach Russland, " vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft" . So geht beispielsweise aus einem Bericht der Landesregierung über die europäische und internationale Zusammenarbeit hervor, dass Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) 2019 mit einer 40-köpfigen Delegation nach Sankt Petersburg reiste.

Wirtschaftsminister Pinkwart (3.v.r.) in St. Petersburg

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) fuhr mehrmals nach Moskau, um " die bilateralen Beziehungen in Kultur und Wissenschaft " sowie " gemeinsame Kulturprojekte" zu unterstützen, wie es heißt. Das Land NRW unterhält in Moskau seit 2007 - damals ebenfalls CDU-regiert - zudem ein Kontaktbüro für Forschungs- und Hochschulkooperationen.

Ministerpräsident Laschet (li.) und der russische Außenminister Lawrow (re.)

Laschet und Pinkwart nahmen zudem an zahlreichen deutsch-russischen Treffen, Konferenzen und Hintergrundgesprächen teil. Laschet traf auch wiederholt den russischen Außenminister Sergej Lawrow - so etwa im Juni 2019 am Rande des Petersburger Dialogs.

Es seien aber in der aktuellen Legislaturperiode keine dienstlichen Reisen nach Russland von der CDU-Fraktion organisiert oder unternommen wurden, betont die Partei auf Nachfrage. Gleiches gilt für die Landtagsfraktionen von SPD, FDP und Grünen.

Wobei die Grünen betonen, es habe " vereinzelte Austausche, gerade mit der russischen Zivilgesellschaft, gegeben" . So habe zum Beispiel der Abgeordnete Stefan Engstfeld jüngst auf einer Anti-Kriegsdemo gesprochen, die von Putin-kritischen, russischstämmigen Menschen organisiert gewesen sei. Der Abgeordnete Mehrdad Mostofizadeh habe 2019 eine zehnköpfige Besuchergruppe aus Russland, zu der auch Lokaljournalisten gehörten, getroffen.

Kontakte auch in der Amtszeit von Hannelore Kraft

In der rot-grün geführten Amtszeit von Hannelore Kraft (SPD) hat es laut Parlamentsberichten offenbar keine größeren Delegationsreisen nach Russland gegeben. Dafür gab es diverse Veranstaltungen, in denen russische und nordrhein-westfälische Vertreter miteinander diskutierten.

" Trotz der angespannten Beziehungen zur Russischen Föderation und der Sanktionspolitik der Europäischen Union hat die Landesregierung auch im Jahr 2014 die bestehenden Fachkontakte fortgeführt" , heißt dazu in einem Parlamentsbericht. Eine geplante Unternehmerreise allerdings wurde abgesagt. Dafür reiste der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Günther Horzetzky, etwa 2014 und 2015 zum Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg.

2016 fand in Münster die 1. Russisch-Nordrhein-Westfälische Wissenschaftskonferenz statt. Und 2012 gründete die rot-grüne Landesregierung in Sankt Petersburg ein Kontaktbüro der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST, seit 2013 auch eins in Moskau. Deren Aktivitäten " ruhen " derzeit.

Eine besondere Russlandnähe könne man der rot-grünen Regierung unter Hannlore Kraft kaum attestieren, sagt Politikjournalist Blasius rückblickend. "Kraft hat nie zum Netz der Russlandfreunde bei der SPD gehört." Sie sei eher auf transatlantische Kontakte fokussiert gewesen.

Umstrittene Äußerungen führender Politiker in NRW

Neben den vielfältigen Kontakten hat es in den vergangenen Jahren immer wieder auch umstrittene Äußerungen führender Politiker gegeben. So twitterte Laschet 2015, damals noch als Fraktionsvorsitzender der CDU in NRW , eine Lösung im Syrien-Konflike könne es nur mit Russland geben. In der Talkshow bei Anne Will bekräftigte er: " Es ist gut, dass Putin in Syrien mitwirkt."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der ehemalige Düsseldorfer SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel erhielt gerade mal sieben Tage vor Beginn des Kriegs in der Ukraine im russischen Generalkonsulat in Bonn eine Auszeichnung für seinen " großen Beitrag zur Entwicklung der Partnerschaften mit Moskau" während seiner Amtszeit, wie das Konsulat twitterte:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mitte April griff Geisel den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk in einem Blog-Eintrag scharf an. Er bezeichnete ihn als " PR -Profi " und warf ihm vor, die Lage in der Ukraine durch gezielte Rhetorik dramatischer darzustellen, als sie tatsächlich sei.

SPD-Spitzenkandidat Kutschaty forderte Geisel dazu auf, den Eintrag wieder zu löschen. Offenbar mit Erfolg: Der Eintrag ist mittlerweile offline.