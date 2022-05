Landtagswahl: Welchen Einfluss haben AfD und Linke auf den Wahlausgang in NRW?

Anzahl der Fraktionen beeinflusst Regierungs-Optionen

Von der Anzahl der Parteien, die es in den Landtag schaffen, hängt am Ende auch ab, ob es für eine Zweier-Koalition reicht oder ob sich, wie im Bund und vielen Landesparlamenten, drei Parteien zu einem Bündnis zusammenschließen müssen. Könnte die Linke die Regierungsbildung mit einem Einzug in den Landtag beeinflussen?

Bislang war die Linke im NRW-Landtag nur von 2010 bis 2012 vertreten. 2017 war die Partei mit 4,9 Prozent noch denkbar knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Aber bei der Wahl 2022 sehen die Umfragen die Partei weit davon entfernt. Im jüngsten NRW-Trend liegt die Linke nur bei drei Prozent.

Viel Gegenwind für die Linke

Die Bundespartei hat nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow eine massive Führungskrise. Hinzu kommen Sexismus-Vorwürfe. Und mit dem russischen Angriffs-Krieg gegen die Ukraine steht die Partei auch wegen ihrer Russland-Politik in der Kritik.

Während SPD und CDU mit den letzten beiden Landtagswahlen in diesem Frühjahr sich jeweils in einem Erfolgserlebnis sonnen konnten - die SPD im Saarland und die CDU in Schleswig-Holstein - ging die Linke zweimal baden: An der Saar ein Absturz auf 2,6 Prozent (minus 10,2 Prozentpunkte) und in Schleswig-Holstein holte die Partei nur magere 1,7 Prozent.