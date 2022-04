Grüne Vorschläge fürs Klima: Konkrete Ideen, unklare Finanzierung

Konkrete Aussagen fehlen im Sofortprogramm

Der letzte Punkt zeigt allerdings exemplarisch auch die Schwäche des Programms. Zwar wird die Solarpflicht als " Sofortmaßnahme " bezeichnet, ab wann sie aber für welche Dächer gelten soll, wird nicht gesagt. Auch auf Nachfrage blieb die grüne Energieexpertin Wibke Brems am Montag vage und nannte keine konkreten Ziele.

Ähnlich verhält es sich mit dem "Bürger*innen-Ticket", das die Grünen einführen wollen. Mit dem kostengünstigen Ticket sollen mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Auf Nachfrage sagte Neubaur, dass dies ein " mittel- und langfristiges Vorhaben " sei. In einem ersten Schritt solle für alle Minderjährigen in NRW das Bus- und Bahnfahren kostenlos werden.

Finanzierung bleibt offen