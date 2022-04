"Mallorca-Gate": CDU wirft SPD "Ausspäh"-Versuch vor

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnis von dem Vorgang und entschuldigte sich bei Heinen-Esser und ihrer Tochter.

Screenshot vom Handy der Tocher von Heinen-Esser mit Follower-Anfrage von Accounts von Sarah Philipp und Mitarbeiter

Wie ein Screenshot belegt, der auch dem WDR vorliegt, hatte der Mitarbeiter Anfang April zunächst vom Instagram-Account von Sarah Philipp eine Kontaktanfrage an Heinen-Essers Tochter gestellt, drei Minuten später auch von seinem eigenen Account.

Hintergrund: Der Instagram-Kanal der 16-Jährigen ist nur für bestätigte Kontakte einsehbar. Philipp bestätigte einen direkten Zusammenhang der Aktion mit der "Mallorca-Affäre" . Demnach habe es am 6. April im Landtag erste Gerüchte " über eine vermeintliche Geburtstagsfeier von Frau Heinen-Esser und anderen Regierungsmitgliedern " gegeben. Aus "Neugierde" habe der studentische Mitarbeiter die Kontaktanfragen gestellt.

Heinen-Esser sagt unter Tränen erneut aus

Ursula Heinen-Esser (CDU)

Der Mitarbeiter wollte offenbar nach Fotos der Geburtstagsfeier von Heinen-Essers Mann auf Mallorca im Flutsommer 2021 suchen, wegen der Heinen-Esser kurz darauf als Ministerin zurückgetreten war. Die Affäre dominiert seit Wochen den Landtagswahlkampf in NRW. Am Freitag musste die Ex-Ministerin erneut vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zur Unwetter-Katastrophe im letzten Jahr aussagen. Auch andere Mitglieder der Landesregierung stehen wegen der Affäre in der Kritik.

Vor dem Flut-Ausschuss äußerte sich Heinen-Esser am Freitag unter Tränen zu dem Vorgang. Die Anschuldigungen gegen sie hätten in letzten Wochen "groteske Züge angenommen" , sagte die CDU-Politikerin. Die Instagram-Anfragen an ihre Tochter seien für sie "ein Schritt zu viel gewesen" , es sei "eine Grenze überschritten worden" , sagte Heinen-Esser.

CDU fordert Entschuldigung Kutschatys