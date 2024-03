Pflegekrise: Diese fünf Probleme muss NRW jetzt anpacken

4. Anwerbung ausländischer Fachkräfte

Das Problem: Helmut Wallrafen schilderte seine Erfahrungen mit der Anwerbung spanischer Fachkräfte. In Valencia habe man arbeitslose Pflegekräfte gewonnen, ihnen bereits in Spanien Deutschkurse geboten. Denn der Spracherwerb sei nicht nur wichtig für den Kontakt mit den Pflegenden und die gesellschaftliche Integration, sondern auch " eine Frage der Menschenwürde ", so Wallrafen. Wer hier arbeite, sollte auch sagen können " Chef, das geht so nicht" . Neben den Bezirksregierungen sind viele weitere Stellen involviert. Ulrich Christofczik sprach von einem " Flickenteppich, der zermürbt ".

"Die Bezirksregierungen haben einen Riesenstau an Anerkennungsverfahren." Sabine Postel, Pflegekammer NRW

Hinzukomme die Gefahr des " Personalkannibalismus ": Fachkräfte würden von Krankenhäusern abgeworben, auch weil sie dort mehr verdienen könnten.