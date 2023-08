Heimleiter Tim Munsky

" Grundsätzlich eine gute Idee ", findet Tim Munsky, Leiter des Seniorenheims Lazarus in Bergheim. Doch es gibt auch Bedenken: " Praktikanten brauchen Anleitung und Begleitung. Und in einem Bereich mit wenig Personal wäre das eine Mehrbelastung ." Gegenüber dem WDR erzählt er, dass er selbst damals über den Zivildienst in den Beruf gekommen sei. " So bin ich in die Branche hineingeschlittert ." Er sei sich aber auch relativ sicher, dass er das nicht getan hätte, wenn er diesen Pflichtdienst nicht hätte leisten müssen.

Dennoch blickt der Heimleiter mit Sorgen auf die Zukunft. Man müsse mit Anreizen arbeiten, so Munsky gegenüber dem WDR. Es sei ein Kraftakt, neue Leute zu gewinnen. Der Beruf müsse attraktiver werden.

Raus aus der Blase

Lob für Faesers Vorschlag gibt es auch von Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. " Intelligent und hilfreich ." In die Schule gehöre ein Pflichtpraktikum im sozialen Bereich im Zweifelsfall hin, aber nicht in ein Pflichtjahr. " Es kann auch überhaupt nicht schaden, wenn Jugendliche aus ihrer Blase herausgehen und soziale Erfahrungen sammeln und lernen, wie gut es ist, anderen zu helfen ."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Debatte über einen Pflichtdienst mit seinem Vorschlag für eine soziale Pflichtzeit in sozialen Einrichtungen bereits im Juni neu angestoßen. Auch die SPD hatte in den vergangenen Wochen über die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes in Deutschland debattiert. Konkrete Pläne für eine Umsetzung gibt es nach Angaben der Partei aus dem Juli aber nicht.

Zu wenig Fachkräfte aus dem Ausland?

Die Bundesregierung wirbt außerdem weiter um die Fachkräfte auch aus außereuropäischen Ländern. Anfang Juni reisten dafür Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Brasilien. Kritik daran kam umgehend von der Stiftung Patientenschutz: 2022 hätten nur 656 Pflegekräfte außerhalb der EU gewonnen werden können, davon 34 professionell Pflegende aus Brasilien, sagte Vorstandsmitglied Eugen Brysch. Dass Deutschland nur verhältnismäßig wenige Pflegefachkräfte aus dem Ausland anwerben könne, liege auch an den Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal.