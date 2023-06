Pflege-Insolvenzen: Angst um den Platz im Heim

Und es könnte noch schlimmer kommen. Eine Umfrage des Bundesverbandes bpa hat ergeben, dass bundesweit 70 Prozent der 2500 befragten Pflegeunternehmen Existenznöte haben.

System droht „zusammen zu brechen“

Michael Ziemons, Sozialdezernent Städteregion Aachen

Dabei wird die Zahl der Menschen, die Pflege benötigen, demographisch bedingt weiter steigen, auch in NRW. Der Sozialdezernent der Städteregion Aachen, Michael Ziemons, ist besorgt. Er muss eigentlich sicherstellen, dass es ausreichend Pflegeplätze für die Bürgerinnen und Bürger gibt.

Nur seien auch in der Städteregion Aachen bereits weitere Einrichtungen von der Insolvenz bedroht. „Jedem ist klar, der in diesem Feld unterwegs ist, dass dieses System auf jeden Fall zusammenbrechen wird in der Zukunft“, sagt Ziemons. Der Sozialdezernent hält es für zwingend, Lösungen zu finden, damit alte Menschen möglichst lange zuhause gepflegt werden können.

Brandbrief der Wohlfahrtsverbände

In einem Brandbrief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst machen die Wohlfahrtsverbände erneut auch auf ihre kritische Situation aufmerksam. Viele Angebote, auch in der Pflege, seien nicht ausreichend refinanziert. Es brauche finanzielle Hilfen von der Landesregierung und einen Stabilitätspakt. Das lehnt das Land bisher ab.