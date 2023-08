Pleitewelle in Pflegeheimen hält an

Allerdings schreibt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), dass " in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle die gemeldeten Überschuldungen nicht zu Schließungen der Leistungsangebote und einem damit verbundenen Wegfall von Plätzen in der stationären Pflege geführt haben ". So habe es oft Betreiberwechsel gegeben.

SPD sieht exponentielles Wachstum der Insolvenzen

Grund für die angespannte Lage in vielen der über 8.000 Einrichtungen in NRW ist der gestiegene Kostendruck - besonders durch die gestiegenen Energiepreise seit dem Frühjahr 2022. Auch der Fachkräftemangel spielt eine Rolle. Dadurch können an einigen Standorten die Plätze nicht vollends belegt werden, um zum Beispiel ein Heim wirtschaftlich zu betreiben.

Die oppositionelle SPD spricht von einem " exponentiellen Wachstum " der Insolvenzen. Auf WDR-Anfrage sagt SPD-Pflegesprecher Thorsten Klute, in der Pflege brenne es " lichterloh ", allerdings mache sich - so Kluthes Eindruck - " Gesundheitsminister Laumann nicht mal die Mühe, nach einem Eimer Wasser zu suchen ", so der SPD-Politiker.

