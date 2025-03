Was hilft gegen die Waldbrandgefahr in NRW?

Gorißen: "Haben eine Menge auf den Weg gebracht"

Andere Maßnahmen warten noch auf Umsetzung. Waldbrandschutzstreifen etwa wurden seit Konzeptvorstellung im August 2022 keine angelegt. Das sei aufgrund der Vegetation und Bodenbeschaffenheit nicht notwendig gewesen, hieß es Ende Januar aus dem Landwirtschaftsministerium. Dafür hätten aber regelmäßige Übungen die Kommunikation zwischen Feuerwehren und Forstfachleuten vereinfacht.

Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Förstern

"Die Kommunikation klappt besser" , bestätigt auch Alexander Held, Fachexperte für Waldbrandschutz. Und gerade das sei sehr wichtig: "Der Förster muss ja auch verstehen, wie Feuerwehr im Einsatz funktioniert." Ebenso müsse der Einsatzleiter der Feuerwehr einen kurzen Draht zum Förster haben - und das auch in Zeiten, in denen nichts passiert. "Die große Kunst ist es, die Kommunikation über die Jahre aufrecht zu erhalten, in denen es nicht brennt" , so Held.

"Das Grundproblem ist, dass Vegetationsbrand noch kein gesellschaftliches Thema ist." Alexander Held