Wo NRW noch Handlungsspielraum im Haushalt hat

Minderausgaben durch unbesetzte Stellen

Außerdem gebe es Minderausgaben durch nicht verausgabte Personalkosten, "die durch unbesetzte Stellen (rund 20.000 landesweit) entstehen" . Vor diesem Hintergrund geht die Steuergewerkschaft in NRW davon aus, dass "die Spielräume zur politischen Gestaltung zwar gering, aber insbesondere langfristig gerechnet durchaus vorhanden sind" . Es bestehe also finanzpolitischer "Handlungsspielraum in NRW zwischen fünf und acht Prozent des Haushaltsvolumens" , so Lehmann.

Acht Prozent - das wären bei einem NRW-Etatvolumen von rund 102 Milliarden Euro immerhin bis zu 8,2 Milliarden Euro pro Jahr. Das NRW-Finanzministerium teilte am Freitag zur Frage nach dem politischen Gestaltungsspielraum im Haushalt mit: Dazu lägen "keine belastbaren Zahlen vor" . Die finanziellen Gestaltungsspielräume in NRW seien seit Beginn des russischen Angriffskriegs "infolge geringerer Steuereinnahmen deutlich kleiner geworden" . Das Ministerium wies zudem auf "erhebliche strukturelle Belastungen für Nordrhein-Westfalen in Folge der steuerlichen Entlastung durch Bund und Länder" hin.

Investitionsbedarf von über 150 Milliarden Euro

Eine einstellige Milliardensumme, wie von der Steuergewerkschaft geschätzt, würde kaum ausreichen, um dringend notwendige Investitionen etwa in die Verkehrsinfrastruktur aufzustocken. Laut einer im vergangenen Jahr vorgestellten Studie des DGB beläuft sich der Investitionsbedarf allein für die Bereiche Klima, Infrastruktur, Wohnen, Gesundheit und Bildung bis 2032 in NRW auf über 150 Milliarden Euro.

Die Debatte, wie der Staat seine Aufgaben finanzieren will, dürfte weitergehen.