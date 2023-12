Optendrenk will an die Spartöpfe

Marcus Optendrenk

Dabei spielen die XXL-Porto-Kassen bei der Aufstellung des Landeshaushaltes für das nächste Jahr eine besonders wichtige Rolle. Denn im nächsten Jahr ist das Geld auch für die Landesregierung knapp. Finanzminister Optendrenk will die Selbstbewirtschaftungsmittel deshalb anzapfen.



Insgesamt 860 Millionen Euro sollen die Kabinett-Kollegen aus ihren Reserve-Töpfen abliefern, um damit Haushalts-Löcher zu stopfen.

Paul hat fast eine halbe Milliarde "auf der hohen Kante"

Auch das Kinder- und Familienministerium von Josefine Paul muss seinen Beitrag leisten. 490 Millionen Euro an Selbstbewirtschaftungsmitteln hatte sie nach eigenen Angaben bisher angespart. Davon sollen in diesem und im nächsten Jahr hohe Millionen-Beträge ausgegeben werden.

Und der Rest? Wie gesagt, Dennis Maelzer von der SPD rechnet aufgrund der bisherigen Angaben aus dem Familienministerium mit einem Betrag von mindestens 135 Millionen Euro, der noch übrig wäre.

"Wenn es sich bewahrheitet, dass im Familienministerium ein dreistelliger Millionenbetrag ohne Verwendungszweck planlos auf dem Konto schlummert, dann schlägt das dem Fass endgültig den Boden aus" , erklärt Maelzer gegenüber dem WDR. Er hat Ministerin Paul um weitere Aufklärung gebeten.

Landesrechnungshof beklagt Praxis

Dem Landesrechnungshof sind die Selbstbewirtschaftungsmittel schon lange ein Dorn im Auge. 2018 schon mahnten die obersten Kassenprüfer an, dass die Landesregierung jährlich über den Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln berichten sollte. Ansonsten – so die Befürchtung – könnten sie den Charakter von Dauerfonds annehmen. Im Klartext: eine stilles Sparkonto ohne parlamentarische Kontrolle.