SPD-Fraktionschefs fordern schnelle Reform der Schuldenbremse

Der Tag beginnt für die SPD-Runde nicht nur wegen des Wetters trüb. Seit Montag läuft das turnusmäßige Treffen der Chefs und Chefinnen der Fraktionen in Bund und Land, man berät über eine gemeinsame Position zur Zukunft von Wirtschaft und Innovation.

Trübe Aussichten auf dem SPD-Schiff

Die abschließende Bootstour durch den Duisburger Hafen soll ein Signal sein, was die Industrie in NRW, aber auch im ganzen Land braucht. Und genau in diese Tour fällt die Meldung, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nahezu alle freiwilligen Ausgaben im Haushalt gestoppt hat.