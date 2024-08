"Kaum eine Stadt oder Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt schaffen" , erklärten Eiskirch und Landscheidt. Die Ergebnisse der Umfrage seien ein "Alarmsignal" . Investitionen in Kitas oder Verkehr wären so kaum möglich. "Das Land darf davor nicht die Augen verschließen", warnten beide, die selbst als Bürgermeister einer Kommune vorstehen. Eiskirch in Bochum, Landscheidt in Kamp-Lintfort.