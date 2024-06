Altschulden: Was ein Schuldenschnitt für die Kommunen bedeuten würde

Wie in vielen Ruhrgebietsstädten gehen Oberhausens Schulden zurück auf wirtschaftliche Strukturbrüche - in diesem Fall ist es der Niedergang von Kohle und Stahl. Große Unternehmen verschwanden und mit ihnen brachen Steuereinnahmen ein. Zurück blieben viele Arbeitslose und in der Folge steigende Sozialausgaben. Um die laufenden Ausgaben bestreiten zu können, nahmen die Städte Kredite auf, die besagten Liquiditätskredite, Jahr für Jahr, immer mehr. Neue Unternehmen mit neuen Arbeitsplätzen konnten die alten Probleme noch immer nicht kompensieren.

Oberhausen steht unter Haushaltssicherung. Das heißt, die Stadt kann nicht mehr frei schalten und walten und muss nach einem strengen Konzept Einnahmen optimieren, wozu auch höhere Gebühren (etwa für Kitas) und Steuern gehören, und sparen, wo es nur geht.