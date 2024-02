Wie die hohen Zinsen die Ungleichheit zwischen NRW-Kommunen vergrößern

Ungefähr der Hälfte der Kommunen in NRW geht es - wenn auch weniger drastisch - wie Oberhausen: Sie sind seit Jahrzehnten hochverschuldet. "Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht liegt das nicht daran, dass Kommunen nicht mit Geld umgehen können. Die Ursache liegt viel mehr in einem strukturellen Problem" , schreibt das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte", in dem sich über 60 Kommunen aus sieben Bundesländern für eine gerechtere Kommunalfinanzierung einsetzen.

Gewerbesteuer fließt hier nicht mehr.

Ein Großteil der Kommunen im Aktionsbündnis stammt aus NRW, wo es überproportional viele Gemeinden gibt, die stark vom Wegfall der Kohle- und Stahlindustrie und dem damit verbundenen Strukturwandel geprägt sind. Seitdem die Zechen und Stahlwerke stillstehen, sind auch die Gewerbesteuereinnahmen der betroffenen Gemeinden eingebrochen. Gleichzeitig müssen strukturschwache Kommunen mehr Geld für soziale Leistungen ausgeben, weil dort mehr Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger leben. Eine doppelt schwierige Situation, von der sich viele Kommunen seit langem nicht erholen konnten. Gerade im Ruhrgebiet ist das Durchschnittseinkommen vielerorts nach wie vor im Vergleich niedrig.

Ein Schuldenberg steht jeder Investition im Weg

Apostolos Tsalastras ist Kämmerer der Stadt Oberhausen