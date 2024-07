Land NRW plant neue Schulden von über 3 Milliarden Euro

NRW -Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) plant 2024 und 2025 neue Schulden. Im Nachtragshaushalt solle die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse in Höhe von 2 Milliarden Euro genutzt werden, sagte Optendrenk am Dienstag in Düsseldorf. Im Etatentwurf für 2025 sollen es nach jetzigem Stand Kredite von 1,34 Milliarden Euro sein. Als Gründe für die neuen Schulden nannte er Steuermindereinnahmen und die schlechte Wirtschaftslage.

In konjunkturell besseren Zeiten müssen diese Kredite laut Optendrenk "zeitnah zurückgezahlt werden" . So würden künftige Generationen nicht mit weiteren Schulden belastet. "Wir sparen, wo es nötig ist." Aber man wolle weder Konjunktur noch Zukunftsaufgaben abwürgen.

Keine neuen Stellen in den Landesministerien

Finanzminister Marcus Optendrenk

Für alle Ministerien werde es 2025 keine zusätzlichen Stellen geben, betonte der Finanzminister. Das Haushaltsvolumen steigt mit neuen Krediten in 2024 auf 102,6 Milliarden Euro. 2025 soll der Etat sogar ein Volumen von 105,5 Milliarden haben. Die Schwerpunkte im Haushalt sollen bei Kinder, Bildung, Sicherheit und die "industrieller Transformation" liegen.

Stärker beim Sozialen zu sparen, wäre der falsche Weg, so Optendrenk. "Richtig ist, dass wir jetzt antizyklisch handeln und die Krise nicht weiter verschärfen."