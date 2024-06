Wüst: Altschuldenregelung zur Not auch ohne den Bund

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat zu erkennen gegeben, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Altschuldenregelung für die Kommunen auch ohne Beteiligung des Bundes treffen wird. "Als Kaufmannssohn wäre ich doof, wenn ich jetzt sage: Zur Not mache ich es auch allein", sagte Wüst bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. "Ich erwarte vom Bund, dass er mittut". Alles andere stehe im Koalitionsvertrag, sagte Wüst.

Dass Bund und Land den überschuldeten Kommunen alte Kredite abnehmen wollen, hatten sich sowohl die Ampelparteien in Berlin als auch CDU und Grüne in Düsseldorf in ihre Koalitionsverträge geschrieben. Im schwarz-grünen Koalitionspapier heißt es dazu wörtlich:

"Sollte der Bund seiner Verantwortung nicht nachkommen, bekennen wir uns dazu, im kommenden Jahr selbst eine Lösung herzustellen und dafür einen Altschuldenfonds einzurichten, der für die teilnehmenden Kommunen eine substanzielle und bilanzielle Entlastung bringt." Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen, 2022

Bislang keine offizielle Reaktion aus Berlin

Letzte Woche hatte die Landesregierung dem Bund einen Vorschlag zur Altschuldenregelung unterbreitet. Danach will das Land insgesamt 7,5 Milliarden übernehmen und fordert vom Bund eine Beteiligung in gleicher Höhe. Die Zahlungen sollen über 30 Jahre gestreckt werden. Mit den zusammen 15 Milliarden könnte ein Großteil der Schuldenlast übernommen werden. Die Kommunen in NRW hatten bis Ende 2023 fast 21 Milliarden Altschulden angesammelt.

Eine offizielle Reaktion aus dem Hause von Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe er bisher nicht erhalten, sagte Wüst. Inoffiziell hätten aber mehrere Politiker aus den Ampelparteien positiv auf die Initiative aus Düsseldorf reagiert. Auch aus anderen Bundesländern habe er positive Rückmeldungen erhalten.