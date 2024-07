Viele Kommunen in NRW sind schon seit Langem klamm. Im vergangenen Jahr stieg die kommunale Verschuldung nochmal um 3,2 Prozent, zusammengerechnet häufen sich damit 49,3 Milliarden Euro auf Pump an. Das meldete das Statistisches Landesamt am Montag.

Das Thema ist, so trocken es klingt, ein immer drängenderes: Eine Stadt, die hohe Schulden hat, kann kaum in neue Projekte investieren. Marode Schulen können nicht saniert werden, vielerorts müssen Gemeinden ihre Schwimmbäder, Bibliotheken oder Theater schließen, Klimaschutzprojekte sind gar nicht erst in Planung - weil das Geld dafür fehlt.

50 Milliarden Euro Investitionsstau

Am größten ist der Investitionsstau offenbar bei Schulen, Straßen, Verwaltungsgebäuden, Feuerwehr und den Angeboten zur Kinderbetreuung. Das hatte der Städte- und Gemeindebund Anfang Juni gemeldet. Insgesamt hänge NRW bei den benötigten Investitionen um schätzungsweise 50 Milliarden Euro hinterher, hieß es. Dabei müssten sich die Kommunen eigentlich für Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität oder Integration wappnen.