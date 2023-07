Zwei Jahre nach der Flut: Was hat sich in der NRW-Politik bewegt?

Die politische Aufarbeitung ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Nach der Flut wurden zwar viele Probleme identifiziert und auch angegangen - aber wenige davon abschließend gelöst.

Hochwasserpegel: 25 neue Standorte "angestoßen"

Die Flutkatastrophe hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig ein umfassendes Vorhersagesystem für Hochwasser in NRW ist. Es gibt zwar für den Rhein ein umfassendes Vorhersagesystem, für kleinere Flüsse jedoch nicht.