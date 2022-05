Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe: Was bleibt?

Doch Hinweise darauf, dass es Mängel am Hochwasserschutz gegeben hat, finden sich im Bericht des Ministers an den Landtag kaum. Pinkwart verteidigte, dass diese Informationen bisher nicht gesichert seien. Er habe in den Bericht nur Fakten schreiben lassen, keine Vermutungen. Außerdem wolle er auf die Ergebnisse der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln warten. Warum der Minister sich nicht auf die Gutachten alleine verlassen will, sagte er nicht.

Fazit: Was bleibt?

7 Monate – so kurz sind Untersuchungsausschüsse in der Regel nicht. Gemessen an dieser kurzen Zeitspanne hat das Gremium ziemlich viele Schlagzeilen produziert. Zum Teil allerdings auch, weil sich die Aufklärungszeit mit dem Wahlkampf zur Landtagswahl überschnitt.

Besonders CDU und SPD lieferten sich, je näher der Wahltag rückte, umso heftigere Gefechte im Ausschuss, aber auch in den sozialen Medien oder der Presse.

Für die betroffenen Menschen in den Flutgebieten dürften aber nur die angestrebten Verbesserungsmaßnahmen zählen. Immerhin sind sich alle Abgeordnete einig, dass NRW ein besseres Hochwassermeldesystem und bessere Warnketten braucht. Darum wird sich die nächste Regierung zwingend kümmern und an der Umsetzung auch messen lassen müssen.