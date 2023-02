Armin Laschet: "Manchmal fehlt mir das Amt"

Corona-Pandemie: "Es gab sehr viel Übertriebenes"

Die Entscheidungen zur Corona-Pandemie treiben Armin Laschet immer noch um. Er kündigt an, eine Dokumentation zu den Abläufen und Entscheidungen erstellen zu wollen. Viele Maßnahmen seien damals zu restriktiv gewesen: " Es gab sehr viel Übertriebenes. "

Das sehe man heute anders, da gelte die Einschätzung: "Man hätte nicht mit der Polizei, wie in Hamburg, auf den Wiesen Menschen jagen müssen, die sich einfach draußen aufgehalten haben. In Bayern hat man verboten, dass man allein auf einer Parkbank im Englischen Garten ein Buch liest" , prangert Laschet zum Beispiel die Corona-Politik seines Kontrahenten Markus Söder (CSU) an.

Parkbank-Verbot in Düsseldorf

Eine Bewertung, die durchaus überrascht. In NRW gab es auf der Düsseldorfer Rheinpromenade - unmittelbar vor Laschets Staatskanzlei - beispielsweise eine von der Stadt erlassene " Verweilverbotszone ". Sie galt auch für Parkbänke.

"Ich würde als Kanzler ähnlich handeln wie Olaf Scholz."

Laschet gibt sich selbst im Interview nachdenklich, abwägend und lobt ausdrücklich Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne): "Ich schätze den Politikstil von Robert Habeck, der heute auch mal abwägt, nachdenkt, erklärt, was er macht. Das war damals nicht gefragt. Damals war die harte Hand gefragt."