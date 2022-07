Nach der Flut: So wird der Katastrophenschutz in NRW verändert

Dem ersten Schock nach der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Sommer folgten schnell zwei Fragen: Wie konnte das passieren und was kann in Zukunft besser gemacht werden? Bei der Beantwortung landet man schnell beim Katastrophenschutz. Der soll, wie es der Name schon sagt, die Bürgerinnen und Bürger vor gefährlichen Dingen warnen. Eine tödliche Flut gehört dazu.

Wenn aber 49 Menschen in NRW bei einem Hochwasser sterben, dann scheint auch beim Katastrophenschutz nicht alles funktioniert zu haben. Das sieht auch Innenminister Herbert Reul so: " Wenn es so viele Tote gibt, kann ja nicht alles glatt gelaufen sein ." Dann seien auch " Fehler " gemacht worden.