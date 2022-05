Testphase für Hochwasserprognose an kleinen Flüssen startet

Durch die Flutkatastrophe im vergangenen Sommer wurde deutlich, dass es in NRW noch große Mängel gibt bei der Vorhersage von Hochwassern. Eine Erkenntnis: Es reicht nicht aus, dass es nur für den Rhein ein System gibt, das drei Tage im Voraus sagen kann, wie sich der Pegel in Düsseldorf oder Köln entwickelt. Denn bei der Flutkatastrophe waren die kleinen Flüsse das Problem - und nicht der große Rhein.

Hochwasserprognosen für 14 Gewässer

Deshalb lautet eine der Lehren, dass es ein größeres Vorhersagesystem für Hochwasser in NRW geben soll. Das war zwar schon länger in Planung, doch die Flutkatastrophe machte noch einmal deutlich, wie groß die Notwendigkeit ist.