Raketenangriffe in Israel: Reisegruppe aus Halver zurück in Deutschland

Überglücklich liegen sich am Nachmittag in Halver Familien im Arm. Um 14:15 Uhr kamen die jungen Leute endlich zu Hause an. Die Erleichterung, dass sie wohlbehalten zurück sind, ist groß. Ihre Reise wird die Jugendgruppe aus Halver so schnell nicht vergessen.

"Man sah dann auch 'ne Rakete explodieren, da gab es dann bei uns im Bus auch einige Tränen." Reiseleiterin Andrea Reich aus Halver

Die 18 Personen sind in Israel von den Raketenangriffen überrascht worden und haben seit Samstag versucht, das Land zu verlassen. Mit viel Glück hatten sie einen Flug von Tel Aviv nach Tiflis bekommen. Auf der Autobahn kurz vor dem Flughafen wurden die Jugendlichen Zeugen eines Raketenangriffs.

Angsteinflößende Augenblicke