Bye-bye Pandemie: Was wir künftig besser machen können

Interessant ist der Vergleich mit Schweden: Trotz steigender Infektionszahlen gab es dort kaum Beschränkungen. Keine Maskenpflicht, Veranstaltungen fanden regulär statt, Schulen blieben geöffnet. Es gab keine Verbote, lediglich Empfehlungen.

Nach kurzer Zeit stieg die Zahl der Todesfälle in Schweden rasant. Doch in der Bilanz der WHO steht das Land heute gut da: Während Deutschland pro 100.000 Einwohner bis heute rund 46.100 Infektionsfälle und 205 Corona-Tote zählt, sind es in Schweden rund 26.100 Fälle und 231 Tote.

Mit 4,4 Prozent Übersterblichkeit hatte Schweden während der Coronajahre 2020 bis 2022 die niedrigste Rate der EU. Und während in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Jahren 2020 und 2021 ins Minus rutschte, verzeichnete Schweden den achthöchsten Zuwachs aller 27 EU-Staaten.

Ex-Ministerpräsident Laschet: "Sehr viele Fehler gemacht"

Wir haben alle sehr viele Fehler gemacht ", räumte der ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag rückblickend im WDR Radio ein. Laschet war während der harten Jahre der Pandemie die meiste Zeit in der Verantwortung in NRW. Er zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem "ausgewogenen Kurs", den die Landesregierung in NRW gefahren sei.

Dennoch habe man sich zuweilen zu sehr von Sorgen und Angst treiben lassen - etwa während des Oster-Lockdowns 2021, als Familientreffen und Altenheimbesuche verboten waren. Nach empörten Protesten von vielen Seiten relativierte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) diese Entscheidung schon einen Tag nach der Verkündung - und entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit.