Autobahnausbau: Wissing gibt Gas, Krischer bremst

Krischer fehlen wichtige Informationen

Wissings aktuelle Pläne seien noch nicht mal auf der Verkehrsministerkonferenz ( VMK ) im vergangenen Monat in Aachen vorgestellt worden, sagte Krischer am Dienstag. Er ist derzeit der Vorsitzende der VMK. "Und dann sollen innerhalb von acht Tagen alle deutsche Landesregierungen mal eben einer Liste zustimmen, die sich Herr Wissing mal eben ausgedacht hat." Weder sei der konkrete Planungsstand der Bundesprojekte in NRW bekannt, noch, was Wissing genau in der Planung einzelner Projekte verändern wolle.

"Auf der Basis lässt sich keine seriöse Entscheidung treffen." Oliver Krischer (Grüne), Verkehrsminister NRW

Und was ist mit den maroden Brücken?

Zu Krischers Forderung nach " Erhalt vor Neubau " gehört immer auch der Verweis auf die begrenzten Personal- und Finanzmittel. So argumentierte er auch im Interview mit der " Neuen Rhein Zeitung " (Dienstagsausgabe). "Ich würde mir wünschen, dass sich Volker Wissing vor allen Dingen darum kümmert, dass die 873 kaputten Autobahnbrücken, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, saniert werden." Wobei es genauer gesagt um 873 Teilbauwerke geht und nicht unbedingt um ganze Brücken.

Mit der Haarbachtalbrücke in Aachen, so der Minister, gebe jetzt bald neben der Rahmedetalbrücke schon die zweite gesperrte Autobahn. "Denn was nützt eine zehnspurige Autobahn, wenn sie dann vor einer Brücke endet, die wegen Baufälligkeit gesperrt ist?"

Rahmedetalbrücke und Haarbachtalbrücke

Wie dringend die Sanierung, beziehungsweise der Neubau einzelner Brücken ist, zeigen zwei Beispiele aus NRW: Die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid ist gesperrt, der Aachener Haarbachtalbrücke, sie ist Teil der A544, droht eine Totalsperrung. Beides sind wichtige Nadelöhre für Pendler und Transportverkehr. In Aachen wird sich im Verlauf dieser Woche zeigen, ob die Brücke sofort komplett gesperrt werden muss oder ob es bei der Planung bleibt, dass im nächsten Jahr der Neubau startet.