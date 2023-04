Sprengmeister Michael Schneider und Vertreter des Bundesverkehrsministeriums sowie der Autobahn GmbH des Bundes haben am Mittag an der Baustelle unter der gesperrten Rahmedetalbrücke die Planung vorgestellt. Von den rund zweieinhalb tausend Sprengladungen sind bereits zwei Drittel in die Brückenpfeiler eingebaut worden. Die Zündschnüre werden erst kurz vor der Sprengung montiert.

Am 7. Mai soll die Rahmedetalbrücke gesprengt werden

Am 7. Mai soll die Brücke an der Autobahn 45 gesprengt werden. Fallende Brückenteile sollen auf den Meter exakt berechnet auf der Erde landen. So hat es zumindest Michael Schneider angekündigt.

Sprengmeister Michael Schneider stellt die Sprengvorbereitungen vor

Am Montag soll dann die bisher so wichtige Ausweichstrecke über die Altenaer Straße, die unter der Brücke verläuft, weiträumig gesperrt werden. Dadurch wird es zu weiterem Verkehrschaos in der Region kommen, fürchten Anwohner und Unternehmen vor Ort.

Rahmedetalbrücke ist seit Dezember 2021 gesperrt

Die Rahmedetalbrücke soll am 7. Mai gesprengt werden

Die bis zu 70 Meter hohe und gut 450 Meter lange Brücke an der Sauerlandlinie aus den 1960er Jahren ist seit Dezember 2021 wegen schwerer Schäden vollständig gesperrt. Die Folgen sind gravierend. Die zentrale Nord-Süd-Achse zwischen Frankfurt und Dortmund ist unterbrochen. Die ganze Region leidet unter dem Verkehrschaos und Staus in den Ortschaften und Umleitungsstrecken.