Neue Zahlen: Fast 300 Brücken in NRW müssen dringend saniert werden

Demnach müssen allein 205 Brücken an Landes- und Bundesstraßen aufgrund ihres schlechten Zustands vollständig abgerissen und neu gebaut werden. Weitere 69 müssen in Stand gesetzt und 22 Brücken verstärkt werden. Allein für diese Brücken beziffert das Ministerium den Sanierungs- und Erhaltungsbedarf auf gut 1,8 Milliarden Euro.

Sanierungsstau ist erheblich

Diese Zahlen, die das Land am Freitag erstmals öffentlich machte, bedeuten einen erheblichen Sanierungsstau. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hat der zuständige Landesbetrieb Straßen.NRW gerade einmal 64 Brücken saniert - sie also entweder verstärkt, in Stand gehalten oder neu gebaut. Dafür gab das Land gut 70 Millionen Euro aus. Für das aktuelle Jahr sind 67 Maßnahmen mit einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro geplant. In die Zuständigkeit des Landes fallen 6.422 Brücken, davon 2.583 im Zuge von Bundesstraßen und 3.839 im Zuge von Landesstraßen.