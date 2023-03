Mehr Tempo beim Ausbau von Autobahnen: Viele Projekte in NRW

Der Koalitionsausschuss von SPD , Grünen und FDP hat sich auf einen schnelleren Ausbau bestimmter Autobahnprojekte geeinigt. Es kursiert eine Liste von 144 Projekten, denen ein " überragendes öffentliches Interesse" zugrundegelegt wird. Diese Formulierung könnte zum Beispiel weniger Umweltschutzprüfungen bedeuten. Marode Brücken sollen ohne neues Planfeststellungsverfahren erneuert werden können.

Die Projekte finden sich allesamt im Bundesverkehrswegeplan 2030. Diese könnten nun "superschnell umgesetzt werden", wie es aus dem Bundesverkehrsministerium heißt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beseitigung von Engpässen. Und: Erhalt und Sanierung soll Vorrang vor Neubau haben. Die Projekte sollen im Einvernehmen mit den Ländern durchgeführt werden.

Im Fokus stehen Erweiterungen und Knotenpunkt-Ausbau

Von den 144 Projekten befinden sich 67 - und damit fast die Hälfte - in NRW . An vielen der Projekte wird bereits gearbeitet, wie an der Großbaustelle rund um die Leverkusener Brücke oder auf der A33 bei Bielefeld/Brackwede. Andere sind noch in Vorbereitung wie die mit "hohem" Bedarf klassifizierte Engpassbeseitigung auf der A3 zwischen Königsforst und dem Dreieck Köln-Heumar.

Im Fokus stehe bei den Arbeiten die Erweiterung auf sechs, acht oder gar zehn Fahrspuren sowie der Knotenpunkt-Ausbau zum Beispiel durch sogenannte Überflieger, bei denen an Autobahnkreuzen nicht mehr wie in der bisherigen Form eines Kleeblatts eingefädelt werden muss.