Kevin Kühnert probiert's ohne Twitter

Ernsthafte Debatten immer schwieriger

In einer solchen Umgebung eine ernsthafte Debatte zu erwarten, ist möglicherweise wirklich naiv – und nicht zielführend. Kevin Kühnert will die – zunächst temporäre – Deaktivierung seines Accounts zwar nicht als " Statement gegen Soziale Netzwerke “ verstanden wissen. Aber warum eigentlich nicht? Es ist doch ein Statement.

Auch Robert Habeck hat 2019 den Sozialen Netzwerken den Rücken gekehrt. Heute ist der damalige Grünen-Chef aber Bundeswirtschaftsminister und nutzt Twitter und andere Medien intensiv, um zu kommunizieren – aber nicht in einem Habeck-Account, sondern eben als Bundeswirtschaftsminister. Weil man das heute eben so macht.

Gesellschaft nicht repräsentiert

Da kommt ein Punkt zum Vorschein, der wichtig ist. Kühnert argumentiert: " Ich finde einfach, dass die Diskussionskultur, wie sie auf Twitter stattfindet und auch die Art und Weise, wie dort Gesellschaft repräsentiert oder, ich würde sagen, absolut gar nicht repräsentiert wird, dass das zu Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen Entscheidungen führt. "

Damit hat er Recht. Politik- und Medienbetrieb sind besonders stark repräsentiert auf Twitter. Wer hier arbeitet, ist bei Twitter. Doch nur 17 Prozent der Deutschen nutzen Twitter regelmäßig. Mit nicht mal 8 Millionen monatlich aktive Usern in Deutschland ist Twitter das am wenigstens stark frequentierte Netzwerk, selbst LinkedIn und Pinterest haben mehr, Instagram (32 Millionen) und Facebook (47 Millionen) sowieso.

Twitter ist eine Blase

Wer sich vor allem auf Twitter informiert, kann daher schnell einen falschen Eindruck gewinnen was wichtig ist und was nicht. Nicht jede größere Debatte auf Twitter ist in Wirklichkeit in der Gesellschaft relevant. Ein Denkfehler, der auch unter Journalisten und im Medienbetrieb häufig gemacht wird.

Diesen Aspekt spricht Kevin Kühnert an – zu Recht. Darüber sollte jetzt diskutiert werden. Aber nicht auf Twitter, sondern in den traditionellen Medien.