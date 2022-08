Fake-Links zum Ukraine-Krieg: So können User die Fälschungen erkennen

Fälschung ist vom Original kaum zu unterscheiden

" Das erkennen wir daran, dass die Nutzer bei uns vorher noch nie kommentiert haben. Wenn wir uns ihre Profile näher ansehen, weisen die alle Merkmale eines Fake-Profils auf: Sie sind relativ neu, haben keine Freunde und nur ein Titel- und/oder Profilbild ", sagt WDR-Community-Manager Calvin Bayer. Die von solchen "Usern" geteilten Artikel als Fake zu entlarven, sei deutlich schwieriger, da sie auf Seiten platziert sind, die vom jeweiligen Original deutscher Medienhäuser kaum zu unterscheiden sind.

" Wir hatten Artikel, die vermeintlich der Bild, dem Spiegel oder T-Online zuzuordnen waren. Dass die Artikel aber nicht von diesen Medien stammen konnten, ließ sich nur am Inhalt und kleinen Details in der Internetadresse oder auf der Seite selbst erkennen ", so Bayer. Das sei für viele User schwierig: " Optik, Layout, sogar die aktuellen Einbindungen anderer Artikel stimmen mit dem Original überein ", bestätigt WDR-Digitalexperte Jörg Schieb. Sie seien aber trotzdem eine Fälschung.

Wichtig ist, die genaue Adresse des verlinkten Artikels zu überprüfen. Jörg Schieb

Fake-Profile werden geblockt, ihre Kommentare gelöscht

Wird im WDR-Community-Management ein Fake-Profil samt entsprechender Fake-Links identifiziert, werde der "User" umgehend geblockt und der entsprechende Kommentar gelöscht, so Bayer. User können solche fragwürdigen Links aber auch selbst erkennen. Schieb erklärt, wie das geht:

Video starten, abbrechen mit Escape Fake-Links: WDR-Digitalexperte Schieb weiß, woran User sie erkennen können 01:14 Min. . Verfügbar bis 01.09.2022.

" Wichtig ist, die genaue Adresse ( URL ) des verlinkten Artikels zu überprüfen. Hier handelt es sich in der Regel um eine Internetadresse, die an die jeweilige Publikation erinnert, aber nicht die Originaladresse ist. Bild.asia oder bild.pics anstatt bild.de, zum Beispiel ", so Schieb.

"Bild.asia" ist kein Angebot der Bild-Zeitung, sondern ein Fake-Link.

Das große Problem sei, dass sich solche Domains von jedem reservieren lassen, wenn sie noch frei sind. Erst wenn der Markeninhaber sein Recht darauf einklagt, könnten darüber keine Fake News unter journalistischem Deckmantel mehr geteilt werden. " Es gibt heute derart viele Top Level Domains (.today, .yacht, .pics, .asia …), dass keine Marke alle Domains registriert. Die ungenutzten können von jedem genutzt werden ", so der Digitalexperte.

Auch, wenn es unbequem sei: Die verlinkte Internetadresse sollte immer gecheckt werden. " Im Zweifel kann man die Headline bei Google eingeben und '+ spiegel.de' oder '+ bild.de' eingeben, um zu überprüfen, ob es den Artikel überhaupt bei der bekannten Publikation gibt ", sagt Schieb. Neben dem "+" führe auch die Suche mit Headline und "site:bild.de" zum Ziel. Erhält man kein Ergebnis, handelt es sich wohl um einen Fake-Link.

Durch das Suggerieren, es handele sich um einen Beitrag eines großen Mediums, soll Glaubwürdigkeit generiert werden. Katharina Nocun

Mögliche Strategie einer organisierten Desinformations-Kampagne

Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun kennt sich im Spannungsfeld Digitalisierung und Demokratie gut aus und weiß aus der Vergangenheit, dass " solche Strategien auch im Rahmen von organisierten Desinformations-Kampagnen eingesetzt werden " können. Dabei verweist sie auf den US -Wahlkampf 2016, als zahlreiche Falschmeldungen auf Social Media kursierten, die Seiten verlinkt haben, die nach außen hin wie seriöse US-Medien aufgetreten sind, deren Betreiber aber tatsächlich im Ausland saßen und gezielt Falschinformationen verbreitet haben. Die Namen der Webseiten erinnerten oft an real existierende US-Newsportale.