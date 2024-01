Leo-Optik und viel Glitter

Gibt es 2024 dennoch Trends? Wir fragen am besten eine Expertin: Anne Witton verkauft in Köln seit über 30 Jahren Karnevalskostüme. Obwohl sie längst in Rente ist, steht sie auch in dieser Session wieder in der Kölner Kostümkiste und berät ihre Kunden.

Was ist gerade richtig gefragt? "Leo-Optik, Glitzer und Glimmer - vor allem bei den Männern." Knallbonbonfarben, Paillette, Glitzer-Schlaghosen und goldende Leggins. Motto: 70-Jahre und 80er - Outfits mit viel Glanz.

Knallige Kopfbedeckungen

Hier kommt das eigene Plüschtier ganz groß traus

Aber was ist das Must-have beim Kostüm? Da fangen wir kostümtechnisch mal ganz oben an, denn schon die Kopfbedeckung ist schließlich ein Statement. Dauerbrenner sind quietschbunte Hüte, Ringelmützen, Kapitänsschiffchen, Kronen, Zylinder oder ein Haarreif mit Anhang - wie wippende Fühler, Blumen, Teufelshörner oder Mickymausohren. Die Auswahl ist riesig.

Minipli-Perücken sind in der Session 2023/2024 ebenfalls der Renner und schnell ausverkauft. Apropos Perücke. " Da müssen Sie schon auf Qualität achten, sonst juckt das wie der Teufe l", warnt Anne Witton.

Wer mit einer billigen Rastalocken-Perücke mal eine Nacht durchgefeiert hat, weiß, wovon die Rede ist. " Wenn der Webteil zu dicht ist, meinen Sie, Sie hätte Bewohner auf dem Kopf ." Sind die Haare zu dünn, schimmere das Netz durch - auch nicht schön.

Zwiebellook und Stilmix

Doch egal was man am Ende trägt, eine goldene Regel sollten Jecken immer beachten: Man muss sich wohlfühlen. Anne Witton berät ihre Kunden da ganz ehrlich. " Wenn die aus der Umkleidekabine kommen, sehe ich denen am Gesicht an, wie sie sich fühlen ."

Schön aber etwas umständlich

Und manchmal ist das Kostüm zwar einzigartig, auffällig und sehr originell - aber man kann damit weder sitzen, sich in den Kneipenkarneval stürzen oder unfallfrei eine Toilette aufsuchen.

Drinnen, draußen oder beides?

Eine wichtige Frage stellt die Kostümexpertin Anne Witton immer zuerst: " Drinnen, draußen oder beides ?" Natürlich macht es kostümtechnisch einen Unterschied, ob man den ganzen Abend in einem beheizten Saal oder auf der Straße bei 8 Grad feiert. Will man beides, ist der Zwiebellook angesagt. " Geht ganz einfach. Wenn Sie das Ringelshirt unter der Multifunktionsjacke mit Goldglitzer tragen, sind Sie überall gut angezogen ."

Vorbild Blockbuster

Ob Barbie oder Superheld - Blockbuster oder beliebte Serien geben auch zum Karneval häufig einen Trend vor. Das ultimative Barbiekostüm ließe aber noch auf sich warten, weiß Anne Witton. Das habe auch was mit teuren Lizenzen zu tun. Da hätten sich die Lieferanten noch nicht drauf eingelassen.

Rückblick: 2019 war übrigens das Piratenkostüm mit Abstand das beliebteste. Und das noch 15 Jahre nachdem Jack Sparrow zum ersten Mal im Kultpiratenfilm "Fluch der Karibik" seinen Auftritt hatte.