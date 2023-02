Die Karnevals-Countdown-Show

Die Karnevalsgesellschaften und ihre Garden im Westen, der Orden wider den tierischen Ernst und natürlich die Rosenmontagszüge überall in NRW machen den Karneval bunt, fröhlich und einmalig. Dazu gehören auch der alternative Karneval und die Tollitäten überall im Land, die an den jecken Tagen durch ihre Gemeinden ziehen. Und zu guter Letzt ist der Nubbel bzw. der Hoppeditz ein "Muss" - beide gehen am Karnevalsdienstag in Flammen auf und lösen damit die "Schuld" aller Jecken in Rauch auf.

Wenn et Trömmelche jeit, dann ist Karneval. Feiern Sie mit uns die fünfte Jahreszeit, mit viel Musik, den besten Rednern und jeder Menge spannender Fakten, zum buntesten Fest bei uns im Westen.