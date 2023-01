Hochsicherheit beim Kölner Rosenmontagszug

Weiträumige Sperrungen soll Überfüllung vorbeugen

Es soll massive Sicherheitsvorkehrungen geben: Rund um den Ottoplatz am Deutzer Bahnhof und rund um die gesamte Länge der Kölner Severinsstrasse werden Sicherheitszonen eingerichtet. 300 zusätzliche Ordnungskräfte kontrollieren, dass es nicht zu voll wird und sperren die Bereiche vermutlich bereits früh ab.

Holger Kirsch rät Zugbesuchern entsprechend früh anzureisen. Für Anwohner und deren Besucher gelten natürlich Ausnahmen. Sie können sich in den Tagen vorher Zugangsberechtigungen abholen. Informationen gibt es auf der Internetseite des Festkomitees.

Zug kommt diesmal aus anderer Richtung

Wichtig in diesem Jahr ist, dass der Zug aus der anderen Richtung kommt. Er startet um 10.00 Uhr mit dem Zugleiterwagen am Ottoplatz in Deutz und wird gegen 14.00 Uhr vermutlich durch die Severinstorburg in der Südstadt fahren. Zu der Zeit erst starten Prinz, Bauer und Jungfrau wiederum in Deutz und der Zug kommt mit der beginnenden Dunkelheit in Köln-Süd an.